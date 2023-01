Il «passo indietro» della Ardern | in realtà un passo avanti per lei e per le donne

Leggi su panorama

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Qualcuno scrisse che: “fermarsi a volte è importante tanto quanto andarea tutti i costi”. Chissà se la premier neozelandese Jacindaabbia pensato e ripensato a questo anonimo adagio nelle lunghe notti insonni che l’hanno condotta – tra lo stupore generale – a rassegnare le proprie dimissioni da Primo Ministro del paese oceanico, senza alcuna avvisaglia o segnale premonitore, anzi lavorando quotidianamente, con l’ardore e la passione che – dal 2017 - l’avevano portata sullo scranno più alto del parlamento, sino al giorno del dirompente annuncio. “Ho dato tutta me stessa per essere primo ministro, ma mi è anche costato molto. Non posso e non devo fare questo lavoro se non ho il pieno di energie, oltre ad un po' di riserva per quelle sfide impreviste che inevitabilmente si presentano” ha spiegato la Arden. Proseguendo ha rivendicato i ...