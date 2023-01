Il Napoli vuole portare a 65 milioni ora è di 48 la clausola di Kim – Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ila 65ladi Kim. Contestualmente, però, pera termine quest’operazione deve aumentargli l’ingaggio che attualmente è di 2,5di euro. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Nel suo contratto, come ha spiegato Giuntoli, c’è unarescissoria variabile, valida esclusivamente per l’estero ed esercitabile dal 1° al 15 luglio che parte da una base di 48di euro, ma di recente il ds ha incontrato l’entourage di Kim per provare a modificare i termini: si lavora per ritoccare il suo ingaggio e soprattutto per aumentare a 65almeno il valore minimo della. Come a dire: a difesa del difensore. Giuntoli ha ...