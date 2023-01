Il Napoli su Brekalo | contatti ufficiali con il Wolfsburg Può arrivare già a gennaio

Calciomercato, assalto aE ilsta pensando seriamente a Josipcon l'idea di prenderlo subito se non riuscisse a chiudere per il suo arrivo a parametro zero a giugno. Lo ...In realtà,rappresenta per ilgià una vecchia idea di mercato, ma adesso c'è l'intenzione di regalarlo alla squadra di Spalletti'.ha il contratto in scadenza a giugno e il ...

Napoli, nuovi contatti per Brekalo. Ma l'Udinese spinge per chiudere prima GianlucaDiMarzio.com

Di Marzio: 'Brekalo ha scelto il Napoli: vuole giocare in Campania. Giuntoli anticipa il colpo' AreaNapoli.it

Sky - Napoli, assalto a Brekalo: sì del calciatore per arrivare già a gennaio! La strategia di Giuntoli CalcioNapoli24

SKY - Il Napoli vuole Brekalo a gennaio: contatti ufficiali col Wolfsburg AreaNapoli.it

Brekalo-Napoli, nuovi contatti: Giuntoli spinge per il suo arrivo a gennaio – Sky CalcioNapoli1926.it

Josip Brekalo continua ad essere un giocatore largamente apprezzato in Serie A e anche il Napoli sembra aver messo gli occhi su di lui.Josip Brekalo continua ad essere un giocatore largamente apprezzato in Serie A. Dopo Monza e Fiorentina, che nelle scorse settimane avevano avviato dei discorsi con il Wolfsburg per il suo ritorno in ...