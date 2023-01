(Di giovedì 26 gennaio 2023) AGI - Sempre meno giovani abbracciano la vita religiosa, e conventi e monasteri si svuotano fino ai battenti. La crisivocazioni ha investito anche quello di Santa Chiara a Ravello, centro di spiritualità che racconta sette lunghi secoli di vita claustrale, ritenuto tra le più antiche fondazioni francescane femminili del Paese. Soltanto tre lerimaste tra le sue mura per scongiurare il suo declino. Una situazione da delicata che era, sembra oramai irreversibile. Tra le consorelle rimaste vi è suor Maria Cristina Fiore, 97 anni, a Ravello ininterrottamente dal 1955. E' inferma e di lei si prendono amorevolmente cura suor Angela Maria Punnackal, di nazionalità indiana, e suor Massimiliana Panza, nolana di 46 anni. Dopo alterne vicende che hanno visto i superiori tendere a bloccare qualsiasi attività ...

Le monache superstiti non vogliono abbandonare ilsia per scongiurare che i beni vengano assorbiti di diritto dalla federazione, sia perchè non è mai stata fornita una chiara motivazione ...Che a farlo sia un uomo nondi essere mansplaining Ripeto, il rischio c'è. Io ho provato ... Cito Paolo Dall'Oglio, gesuita rapito dall'Isis, uno che ha fondato unin Siria e che era ...

Il monastero rischia di chiudere, la barricata delle tre suore rimaste AGI - Agenzia Italia

Santarcangelo, i frati: "Aiutateci, il convento rischia il crollo" Corriere Romagna

Chiesti 9 anni per rapina e terrorismo per l'anarchico delle Valli di ... Giornale La Voce

BASSANO DEL GRAPPA | RISCHIA DI CHIUDERE IL CONVENTO DEI CAPPUCCINI, DONAZZAN: «UNA GRAVISSIMA PERDITA» Rete Veneta

Rovigo, l'allarme dei frati: «Poche vocazioni, caro luce, rischiamo di chiudere» Corriere

La crisi delle vocazioni ha investito anche Santa Chiara a Ravello, centro di spiritualità che racconta sette lunghi secoli di vita claustrale, ritenuto tra le più antiche fondazioni francescane femmi ...Davide Perotti, 40 anni, anarchico in questo momento domiciliato nella piccola Monastero di Lanzo, rischia di finire in carcere per nove anni. La condanna, infatti è stata chiesta la settimana scorsa ...