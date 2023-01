Il ministro Valditara vuole aprire la scuola pubblica ai finanziamenti privati

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Nuove forme di finanziamento allae differenziazione regionale per gli stipendi dei professori. Sono i due grandi punti sollevati daldell’Istruzione e del merito Giuseppe, intervenuto alla piattaforma di dialogo promossa da PwC e gruppo Gedi “Italia 2023: persone, lavoro, impresa”. Laha bisogno di maggiori entrate esi dice disposto adle porte ai, non solo quelli già esistenti, giudicati «insufficienti», ma anche nuove strade «di sinergia tra il sistema produttivo, la società civile e la, per finanziare l’istruzione, oltre allo sforzo del governo che quest’anno ha aggiunto 600 milioni di euro». Il rischio, come scrive Viola Giannoli su ...