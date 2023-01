Il miglior tiratore di punizioni del mondo

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Nel calcio sono tra le cose più difficili da padroneggiare, è vero, ma i calci di punizione rimangono un trucco. Uno strumento per rendere un gioco estremamente complesso in qualcosa di lineare: un tiro, un gol. Forse è per questo che l’attenzione (quasi sempre morbosa) che attirano i cosiddetti specialisti sembra non del tutto meritata. Una spezia per coprire un pasto andato a male, come si faceva nel Medioevo. È celebre a questo proposito quello che disse una volta George Best su David Beckham, che ancora oggi mantiene il record di maggior numero di gol segnati su punizione diretta in Premier League: «Non sa calciare col piede sinistro, non sa colpire di testa, non sa contrastare e non segna molto. A parte questo è un buon giocatore». George Best, ovviamente, aveva torto marcio, e non è detto che non lo sapesse lui stesso che sembrava non poteva fare a meno di finire tra le frasi ...