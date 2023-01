Il mercato del pallone tra spese folli e scambi a costo zero

Leggi su panorama

(Di giovedì 26 gennaio 2023) La tempesta Covid è alle spalle, ma non per tutti. E lascia in eredità un mondo del calcio in cui emergono due tendenze in maniera netta e inequivocabile: la prima è la polarizzazione ormai evidente tra la Premier League e il resto del mondo, la seconda è la realtà di unin cui la quasi totalità dei trasferimenti avviene senza che si muova un solo euro. Ovunque. Formule creative, calciatori trasferiti dopo la scadenza dei contratti, bonus e clausole varie: questa è la realtà del, inglesi esclusi. E' la fotografia che emerge dall'edizione 2022 del Fifa Global Transfer Report, strumento preziosissimo perché consente di monitorare in tempo quasi reale traiettorie e consistenza deldei giocatori. Numeri escono dai database di Zurigo, ufficiali, e che restituiscono un'immagine reale di dove si trova e dove sta ...