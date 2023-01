Lo riferisce Angelica Milia, la dottoressa di fiducia di Alfredo, che un'ora fa ha visitato nel carcere di Bancali, a Sassari, l'anarchico detenuto in regime di 41 bis e da 100 giorni in ...E' questo il quadro clinico constatato dalche ha visitato in carcere l'anarchico e riferito al difensore, l'avvocato Flavio Rossi Albertini.è in sciopero della fame da tre mesi per ...

Il medico di Cospito, "il 20 aprile Alfreso sarà morto" - Ultima Ora Agenzia ANSA

Il medico di Cospito, è caduto e ha perso molto sangue Tiscali Notizie

++ Medico Cospito, mai detto niente su 41bis,allibita ++ Agenzia ANSA

Cospito in sciopero della fame contro il 41 bis, il medico può visitarlo ma niente dichiarazioni stampa Today.it

Il medico di Cospito, "il 20 aprile Alfreso sarà morto" La Gazzetta del Mezzogiorno

Milano, 26 gen. (LaPresse) - "Siamo in una situazione in discesa", una situazione "rischiosa" per la sua vita: a parlare in una intervista a Radio Onda d'Urto ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...