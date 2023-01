Il Leeds tratta McKennie | la Juve chiede 35 milioni | il piano per investirli

(Di giovedì 26 gennaio 2023)no per il passaggio diin Premier League. I bianconeri tengono il punto fermo sui 35, gli inglesi non vanno oltre i 28 tra parte fissa e variabile. Sono ore calde: ...

Juve etrattano per il passaggio di McKennie in Premier League. I bianconeri tengono il punto fermo ... Siancora sulla cifra ma anche sulla formula: perché - discutendo sulla base del ...Juventus: McKennie in uscita sempre più vicino al. In casa Roma il futuro di Zaniolo è deciso:... Il Comoper il portiere Alfred Gomis. Il Parma dovrebbe chiudere a ore per Luca Zanimacchia ...

Stampa inglese, c'è il "sì" di McKennie. Ora la Juve tratta col Leeds La Gazzetta dello Sport

Accordo McKennie-Leeds: si cerca l'intesa con la Juventus Goal.com

Di Marzio: “Il Leeds spinge, McKennie apre: si tratta. La Juve in caso di addio…” SOS Fanta

Calciomercato, ultime news in diretta: il Milan accelera per Zaniolo ... Sport Fanpage

Calciomercato, tutte le news del 25 gennaio Sky Sport

Gli inglesi non vanno oltre i 28 tra parte fissa e variabile. Gli intermediari al lavoro per mettere d’accordo i club, il movimento potrebbe aprire due fronti in entrata ...Luca Marchetti ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla trattativa tra Leeds e Juventus per Weston Mckennie ...