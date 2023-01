Il governatore Zaia all’attacco sul vino | «L’Europa rischia se lo tocca»

Leggi su open.online

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il presidente della Regione Veneto Lucadelper il. In un’intervista a Libero ilse la prende con l’etichetta sulle malattie mortali in Irlanda. Sostenendo che una norma del genere nel resto d’Europa «non può passare». Perché «mette in discussione l’Unione stessa. È giusto, anzi sacrosanto dire che l’abuso die più in generale di alcool fa male. Ma fermiamoci qui per favore». L’amministratore leghista fa notare che la norma colpirebbe Italia, Spagna e Francia. Ovvero i paesi fondatori dell’Unione Europea: «Quelli che vogliono imporla sono i paesi del Nord. Che non hanno agricoltura e quindi devono inventarsi qualcosa. È uno scontro che va avanti da decenni». I grilli, gli insetti, le larvesi riferisce «ai ...