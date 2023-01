Il ginocchio dà ancora problemi a Deulofeu

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: 25/01/2023 alle 18:32 TEC Come riportato dall’Udinese sui propri social L’attaccante si sottoporrà a nuovi test per determinare come trattare il suo recupero A Gerardoil suonon gli permette di godersi il calcio in pace. L’attaccante presentato nuovo disagio domenica scorsa nel match tra la sua Udinese e la Sampdoria. Impostare ‘friulani‘ ha vinto 0-1, e il catalano è entrato come sostituto al 77 per poterlo fare riprendere il ritmo gioco dopo tre partite fuori. Tuttavia, e come riportato dal suo club sui social, le sensazioni riguardo al recupero dell’uomo nato a Riudarenes non sono buone. “L’Udinese comunica che, dopo ripetuti episodi di instabilità deldestro, e in assenza di ...