Il ginecologo non sapeva operarla Così è morta Viviana dopo il parto

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il caso di cronaca legato alla morte di una donna, subitoilavvenuto all'ospedale Perrino di Brindisi, è tornato d'attualità e ha fatto emergere probabilmente la vera motivazione del decesso diDelego, la 40enne che aveva appena messo alla luce due gemelli e che ha perso la vita 5 giorniil. La Asl - si legge sul Corriere della Sera - aveva archiviato senza muovere alcun addebito. Ma ora spuntano nuovi retroscena: ilche l'assisteva in ospedale, infatti, avrebbe chiesto al primario di Chirurgia generale, di rimuovere l’utero della donna non essendo lui in grado di eseguire l’intervento. E ancora: quello stesso giorno, il 17 dicembre 2022, nel redi Ginecologia che aveva in carico la paziente, erano assenti sia il primario, ...

