Il futuro energetico italiano nella prima assemblea di Proxigas

(Di giovedì 26 gennaio 2023) “Per il potenziamento della linea Adriatica servono 4 anni da qui alla fine del 2027”, parola di Stefano Venier, amministratore di Snam. “In Libia, con maestranze egiziane, ci abbiamo messo 9 mesi a fare un gasdotto più lungo”, replica l’ad Eni Claudio Descalzi. In un rapido scambio di battute – nel corso dellapubblica di, l’associazione che riunisce le imprese del settore – si condensa in nuce tutta la difficoltà di una sfida: quella di trasformare l’Italia nell’hub europeo del gas. C’è tuttavia anche il fascino di una scommessa su cuiritiene esistano margini di successo: “La domanda di gas crescerà nei prossimi anni – dice Marta Bucci, direttore generale dell’associazione, dopo i saluti del presidente Cristian Signoretto – e l’Italia grazie alla sua posizione geografica, potrà ...

Infrastrutture, grandi opere strategiche, sguardo al. La transizione energetica fatta con criterio passa da qui.

