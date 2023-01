Il favore di Erdogan a Putin | come usa il Corano bruciato per scacciare la Nato

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023) «Chi ha autorizzato questa scandalosa manifestazione non si aspetti nessun tipo di sostegno per entrare nella. Sappiano che hanno superato il limite disonorandoci con un colpo basso» ha dettoriferendosi ovviamente alla manifestazione di sabato scorso a Stoccolma durante la quale il danese Rasmus Paludan, leader del partito di destra Stram Kurs, hail. «Se davvero credono di essere rispettosi delle libertà allora rispettino la fede dei musulmani, se non lo faranno non avranno mai il nostro sostegno a entrare nella» ha aggiunto il presidente turco sbattendo di fatto la porta dell'Alleanza in faccia alla Svezia. Nulla di definitivo ovviamente, la manifestazione è solo il pretesto cheaspettava per chiudere elettoralmente la questione, cioè per ...