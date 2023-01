Il CT della Nigeria a sorpresa su Osimhen | “Mi ha scritto dopo Salerno | non era felice”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Victorcontinua ad essere decisivo per il Napoli di Luciano Spalletti. Attualmente è il capocannoniereSerie A e vuole continuare con questo trend per portare gli azzurri alla vittoria dello Scudetto e consacrarsi ad idolo incontrastatopiazza. Il commissario tecnico, José Peseiro, ai microfoni de Il Mattino, ha parlatostagione die del Napoli. “È una cosa straordinaria perché se vinci a Napoli è più bello rispetto a piazze abituate a vincere come Inter, Milan o Juventus. Mi auguro che possa vincere lo scudetto. Vincere fa sempre bene e porta una mentalità vincente, sarebbe utile anche alla Nazionale”.(Getty Images)CTsu ...