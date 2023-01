Il contro-Sanremo di Freccero e Di Battista | «L’intervento di Zelensky al Festival? Profondamente irrispettoso»

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Diversi nomi noti, tra cui molti sostenitori della commissione DuPre (Dubbio e Precauzione), storcono il naso davanti alla notizia della presenza di Volodymyr2023. Da Franco Cardini a Carlo, passando per Joseph Halevi, Moni Ovadia, Paolo Cappellini e Alessandro Di-solo per citarne alcuni -, esprimono perplessità sul videocollegamento che dovrebbe tenersi con il leader di Kiev nel corso dell’ultima serata del. Soprattutto perché, spiegano in un documento condiviso, il leader ucraino si trova a guidare lo Stato di uno dei due paesi che oggi combattono «la sanguinosa guerra del Donbass. Una guerra terribile, fomentata da irresponsabili invii di armi e da interessi economici e geostrategici inconfessabili, che ha ragioni complesse, tra cui il fatto che la ...

...di non consentire la partecipazione del presdidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky al festival di, dopo le lamentele di molti consumatori che, spiega l'associazione, "si schieranola ......mossa per accentuare maggiormente l'attesa per le prossime puntate che andranno in onda durante il Festival di. Ebbene si perché, per quest'anno, Mediaset ha scelto di organizzare una-...

L'Italia ha lanciato da Sanremo successi planetari che celebrano la vita ... oltre alle conseguenze della brutale repressione del governo nazionalista di Zelenskij contro la popolazione russofona, ...La presenza al Festival di Sanremo del presidente ucraino Zelensky è stata confermata. Ma il suo intervento sta già suscitando polemiche.