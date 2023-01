Il Conte Verde vuole debuttare in Europa | l' ultima giravolta

Leggi su iltempo

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ci mancava il. Dopo aver guidato un governo con la Lega e poi uno con il Pd, ecco la svolta ecologista del leader dei 5 Stelle. Cosa significhi essere ambientalista nessuno lo sa con certezza, ma pare vada di moda soprattutto nel campo del centrosinistra. In assenza di grandi idee o di valori condivisi da portare avanti, meglio il qualunquismo ambientale a tutti i costi. Basta dire no all'inquinamento e sì alla sfrenata ecologia e tutto passa. Così cosa c'è di meglio che professarsi genericamente difensore dell'ambiente? Chi non lo è in fondo, in linea di principio? Poi però bisogna saper fare i conti con la realtà perché senza il fossile le aziende e il Paese si fermano. Dettagli. Può far ottenere qualche voto in più quindi basta emissioni, stop al gas, viva il fotovoltaico, le pale eoliche, le auto elettriche e chi più ne ha, più ne ...