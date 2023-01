Il concorrente viola il regolamento ma un’autrice se ne accorge | è caos al Gf Vip

Leggi su sologossip

(Di giovedì 26 gennaio 2023) GF Vip, uno dei vipponi non rispetta ilma il suo gesto non sfugge ad: cosa è successo in diretta. Buone notizie in arrivo per gli appassionati del GF Vip. Il reality show di Canale 5 sta per tornare in onda col doppio appuntamento settimanale, anche di giovedì sera. Si partirà proprio dalla L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.