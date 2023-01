Il Comune di Benevento aderisce alla campagna “Stop alle bombe sui civili”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIldiha aderitosui”, promossa dall’ANCI e dall’Associazione Nazionale Vittimedi Guerra (ANVCG) e diretta a sensibilizzare la collettività sulle drammatiche conseguenze di guerre e conflitti armati sui. Pertanto, mercoledì 1° febbraio, in occasione della “Giornata Nazionale delle vittimedelle guerre e dei conflitti nel mondo”, dore 18:00ore 21:00 verrà illuminato di blu l’Arco di Traiano per ricordare il dramma delle vittimedella guerra tra Russia e Ucraina e di quelle in corso in ogni parte del mondo, che sempre più spesso si ...