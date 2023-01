Il cimitero dei Wagner continua a crescere | ' Aumentato di sette volte in due mesi'

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Secondo il New York Times il gruppo paramilitare ha pagato un prezzo altissimo in vite umane nelle battaglie per Bakhmut e Soledar, nell'Ucraina orientale. Kiev: 'recluta i carcerati ...

Secondo il New York Times il gruppo paramilitare ha pagato un prezzo altissimo in vite umane nelle battaglie per Bakhmut e Soledar, nell'Ucraina orientale. Kiev: 'Wagner recluta i carcerati ...

NYT, il cimitero dei mercenari Wagner in Russia sempre più grande: "170 sepolture in poco tempo" RaiNews

Secondo il New York Times il gruppo paramilitare ha pagato un prezzo altissimo in vite umane nelle battaglie per Bakhmut e Soledar, nell'Ucraina orientale. Kiev: "Wagner recluta i carcerati ucraini"