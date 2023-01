Il caso della bidella che viaggia da Napoli a Roma | “Altro che pendolare | è in congedo fino a fine agosto”

(Di giovedì 26 gennaio 2023) La bidaa Milano è inSulla vicenda di Giuseppina Giuliano, la bi29enne che ha dichiarato di fare ogni giorno ladaa Milano e ritorno perché non può permettersi un affitto nella città meneghina, c’è un nuovo elemento che potrebbe mettere la parolaalla storia. A fornirlo è il giornalista Francesco Oggiano, che sui social ha dichiarato di aver visionato un documento del ministero dell’Istruzione, secondo cui la biavrebbe fatto numerose e prolungate assenze dal lavoro nel mese di novembre 2022. Non solo, pochi giorni prima che Il Giorno raccontasse la sua storia, Giuseppina Giuliano avrebbe ottenuto un ...

Di sicuro non si placheranno ora che è diventato virale un altro spezzonedirettatrasmissione, in cui Fedez fa un'altra battuta sul15enne scomparsa il 22 giugno 1983. Mentre ...Viene da chiedersi se, prima di ipotizzare riforme sugli stipendi, non sarebbe ildi focalizzare l'attenzione e l'agire sui problemi strutturaliscuola italiana , primo fra tutti l '...

Il caso della bidella pendolare da Napoli a Milano: «In congedo fino ... Open

Il caso della bidella pendolare tra Napoli e Milano va alle Iene ... Grande Napoli

Il caso della 'bidella pendolare' che divide l'Italia AGI - Agenzia Italia

Stupro di Capodanno, processo a rischio: il caso della ragazza considerata sia vittima che carnefice Repubblica Roma

Il lato oscuro della maternità: ecco perché abbraccio la mamma del Pertini Io Donna

accusandolo di manifestarsi contro la sicurezza del Paese e ha deferito il caso al tribunale rivoluzionario”, hanno detto giovedì i suoi parenti. Il giornalista, che era stato arrestato varie volte ...Roma, 26 gen. (askanews) - Debutta per la Giornata della Memoria "La cartolina di Elena", un'opera originale che racconta la storia vera di Elena Colombo, una bambina ebrea torinese che, nel 1943, fu ...