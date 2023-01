Il Barcellona femminile prima squadra a vincere 50 partite consecutive in campionato

Leggi su luce.lanazione

Il Barcelona Femení, il club blaugrana al, è entrato nella storia diventando ladi calcio a50di. L'impresa, senza precedenti, è stata compiuta battendo mercoledì 25 gennaio il Levante Las Planas per 7-0 all'Estadi Johan Cruyff. La nigeriana Asisat Oshoala ha realizzato una tripletta, Ana-Maria Crnogor?evi? ha segnate due gol, mentre Vicky López e Mariona Caldentey hanno siglato le reti del secondo tempo che hanno portato il Barça alla straordinaria vittoria. La numero 50 in Liga, senza battute d'arresto e senza mai perdere una partita in casa da quando lo stadio è stato inaugurato nel 2019.