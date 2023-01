Il 10% degli adolescenti assume psicofarmaci senza prescrizione

Leggi su agi

(Di giovedì 26 gennaio 2023) AGI - Poco meno di 300 mila studenti delle scuole medie superiori, pari al 10,8 per cento dei 15-19enni, hanno assuntomedica nel corso del 2022. Il dato, che aveva raggiunto la sua punta massima nel 2017 (11,3 per cento) per poi scendere fino al 6,6 per cento nel 2021, è quasi raddoppiato dallo scorso anno. I dati sono emersi dallo studio dell'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Cnr-Ifc), ESPAD Italia (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), condotto nel 2022 su un campione rappresentativo di studenti delle scuole superiori italiane, come ogni anno dal 1999. "Da molti anni denunciamo questo fenomeno", spiega Sabrina Molinaro, ricercatrice Cnr-Ifc e responsabile dello studio. "Di fatto gli...