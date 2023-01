una ragazza contesa e un messaggino 'di troppo' a scatenare l'aggressione ad un quindicenne brianzolo , spinto contro un trenopomeriggio a Seregno (Monza), e che ha portato al fermo di ...Sono in corso gli accertamenti per risalire alla provenienza e se èutilizzata in precedenza. ... Nell'abitazione perquisitaa Campobello di Mazara, in provincia di Trapani a via San Giovanni ...

Terremoto a Forlì Cesena, oggi quattro scosse in un'ora a ... Fanpage.it

Repice: «Ieri sera è stata un esecuzione più che una partita» Lazio News 24

Sciopero benzinai, dopo Faib anche Fegica e Figisc revocano seconda giornata di stop Sky Tg24

Ieri c’è stata una telefonata Biden-Meloni-Macron-Scholz-Sunak: ecco cosa si sono detti Globalist.it