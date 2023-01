IA | Baccarin MIPU | “Necessaria una governance”

Leggi su fmag

(Di giovedì 26 gennaio 2023) “Gestire l’esecuzione delle Intelligenze Artificiali e poter disporre di un gestionale delle IA è la sfida del futuro. Unache dia contezza in ogni momento di chi ha prodotto, modificato, riallenato le intelligenze artificiali e di come variano le loro performance nel tempo. È un tema che si dovrà affrontare a breve e che sarà fondamentale per regolamentare il rapporto tra la persona e la tecnologia”. Lo ha detto Giulia, ceo di, azienda attiva nel campo delle tecniche predittive L’argomento, esploso in queste settimane con il dibattito su Chat GPT e sulle intelligenze artificiali, ma anche sulle IA in grado di tirare fuori grafiche e illustrazioni, arriva anche quindi agli Stati Generali della Meccatronica, che si sono tenuti presso l’Auditorium Confindustria Bergamo. Una giornata per mettere a confronto ...