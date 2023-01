I soccorsi in mare dei migranti | spiegati bene

... si indica il porto "burocraticamente" più vicino; si utilizza la nostra nota "efficienza amministrativa" allo scopo di ostacolare iin". Già presidente della Corte Costituzionale e in ...... senza deviazioni, in seguito al primo salvataggio di migranti ineffettuato (69 persone, al ..."E' la strategia del governo per allontanare il più possibile le navi dalla zona dei".

Soccorsi in mare e porti lontani assegnati alle navi delle Ong: la ... Altreconomia

Il governo assegna alle Ong porti sempre più lontani: così si ... Fanpage.it

La nave Ocean Viking è arrivata al porto di Ancona con a bordo i 37 migranti soccorsi al largo della Libia Il Post

Il “Codice di condotta”: come fermare i soccorsi in mare. Le proteste ... Tiscali Notizie

Il nuovo decreto contro il soccorso in mare è inapplicabile e tradisce ... Altreconomia

E’ quanto scrivono in un documento unitario, pubblicato il 3 gennaio, le Ong impegnate nell’attività di soccorso in mare aggiungendo che “il nuovo decreto legge, firmato dal Presidente italiano il 2 ...Il Viminale applicherà il nuovo codice di condotta per le Ong, violato dalla nave di Msf. Intanto il sindaco di destra della città ligure non vuole accogliere ...