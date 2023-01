I segreti del make-up total red di Doja Cat alla Paris Fashion Week

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 26 gennaio 2023)Cat ha partecipatoe, in occasione della sfilata di Schiaparelli, ha proposto un beauty look audace, dal tocco futuristico come omaggio all’Inferno di Dante, tema della sfilata. Per realizzare il suo beauty look ricco di cristalli, la cantante ha impiegato svariate ore con il supporto di Pat McGrath. Laprosegue tra tocchi Haute Couture in passerella e polemiche di sottofondo, ma il glam diCat non è passato inosservato. Difficile, del resto, non essere notati con un lookred e la pelle completamente rivestita di cristalli.Cat. Crediti: Instagram/Cat – VelvetMagLa cantante ha partecipato...