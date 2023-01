I rischi del presentismo | Meloni e il confronto con Spadolini

Leggi su formiche

(Di giovedì 26 gennaio 2023) È vero che negli ultimissimi giorni è scoppiato il tormentone su disciplina delle intercettazioni e altri aspetti di politica giudiziaria che si sederà man mano come avviene per i soliti tormentoni della politica italiana, magari attivati anche da qualche parola in più di qualche ministro, da qualche distinzione o divisione di troppo perfino in sino al partito di maggioranza relativa, anche se è da sperare che alcune delle linee di fondo sostenute dal ministro della giustizia Nordio (cui forse per qualche aspetto è scappata un po’ la frizione) sono fondamentali opportune, ma dovremo aspettare ancora un bel po’ perché si affermino. Ma le cronache dei giorni immediatamente precedenti hanno sottolineato ed evidenziato l’impegno del presidente del Consiglio Giorgiaper costruire finalmente una agenda di priorità del governo, un cronoprogramma, per avviare un ...