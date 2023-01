(Di giovedì 26 gennaio 2023) Un'di unaprimaria a Palermo si sarebbe sentitaa causa del freddo. I sanitari del 118, giunti all’istituto dopo essere stati chiamati dall’insegnante, hanno trovato l’, che frequenta la quinta elementare, in preda ai brividi, in un forte stato dissere. L'articolo .

La preside: 'Se il Comuneinterverrà, sarò costretta a chiudere il ...In alcune scuole della provincia isono spenti perchési riesce a pagare il costo del gasolio e del metano. L'approvazione di questo emendamento potrebbe finalmente risolvere ...

I riscaldamenti non funzionano e a scuola si gela, alunna si sente male e va in ipotermia Orizzonte Scuola

I riscaldamenti sono guasti e in aula si gela, bimba si sente male e va in ipotermia Today.it

Non posso permettermi i riscaldamenti a casa. Donna di 87 anni ... Fanpage.it

Contatori dei riscaldamenti rotti da due anni Condominio Web

Riscaldamenti guasti, studenti del liceo Meli al freddo: polemica fra genitori e preside PalermoToday

Troppo freddo in aula in una scuola di Palermo e una bambina di 10 anni si sente male. La vicenda è avvenuta il 26 gennaio scorso in un’aula della scuola elementale Emanuela Loi di via Dogali. La… ...1' DI LETTURA PALERMO – La polizia ha arrestato tre giovani che hanno rubato una Fiat 500 nella zona di via Roma a Palermo. E’ stato l’impianto satellitare a fare scattare l’allarme. L’auto con a ...