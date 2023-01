I partigiani della pace e la bufala del bellicismo capitalista

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il ritratto più conciso e impietoso di un anno di miserie del pacifismo filorusso lo dobb... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Non a caso il nomenostra lista è "Borgotaro unita". La chiusura del punto nascita e la ...del Comune di Borgotaro c'è la medaglia al volere militare grazie a quanto fatto dai nostri, ......nazisti e l'AssociazioneOsoppo - Friuli propone per venerdì 27 gennaio alle 17, nella sala consiliare Egidio Feruglio, in piazza Indipendenza a Feletto, la proiezione del video...

Cerimonia di Commemorazione del 78° anniversario dell'eccidio dei ... Monferrato Web TV

Lastra a Signa, nel giorno della Memoria lo spettacolo dedicato alla partigiana Norma LA NAZIONE

I partigiani stupravano e rubavano L'Anpi risponde al sindaco Giornale La Voce

"Lina Meiffret. Partigiana e letterata, amica del giovane Calvino ... SanremoNews.it

E' morta Laura Wronowski, staffetta partigiana nipote di Matteotti Adnkronos

La storia delle mentalità ha tempi infinitamente più lenti della cronaca e anche più lunghi del decorso delle ideologie: già nel 1951 Enzo Enriques Agnoletti individuava il pericolo che si nasconde in ...Carissimo Francesco, al doveroso ricordo dei militari internati dai nazifascisti, citati ieri nella lettera di Letizia Di Maio di Pescara, aggiungo altri martiri e combattenti della Resistenza ...