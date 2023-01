I Paesi più innovativi del mondo | Italia solo 28esima

Leggi su funweek

(Di giovedì 26 gennaio 2023)in posizione 28, su 50. È piuttosto deludente il piazzamento del nostro Paese nel report annuale Global Innovation Index, stilato da Visual Capitalist. L’indagine ha preso in esame 81 diversi indicatori per 7 categorie totali riguardanti la propensione all’innovazione dei, arrivando così a determinare una classifica a livello mondiale. Il quadro vede l’nonparecchio svantaggiata globalmente ma anche distante dagli altri membri del G7 e dalle nazioni consorelle in Europa. Nello specifico le categorie d’indagine riguardano Business Sophistication, Market Sophistication, Infrastrutture, Capitale umano e ricerca, Istituzioni Creativity Output, Conoscenze e tecnologia. Ù Ma ecco quali sono iche si sono guadagnati un posto nella Top Ten: Svizzera (punteggio ...