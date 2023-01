I carri armati non accontentano Zelensky | vuole una nuova arma dalla Nato

(Di giovedì 26 gennaio 2023) All'indomani dell'annuncio che l'Occidente consegnerà a Kiev iAbrams e Leopard, il governo dell'Ucraina chiede i missili a lunga gittata. Mikhailo Podolyak, stretto consigliere del presidente Volodymyr, si dice certo che l'Occidente troverà «un accordo» anche sulla consegna di questi missili, in grado di colpire per centinaia di chilometri le retrovie russe. Uno degli uomini al vertice del potere ucraino si è espresso con fiducia al quotidiano britannico The Telegrah, sostenendo che in Occidente c'è già «un'intesa» sul fatto che il timore che i missili porteranno a un'escalation sia mal riposto. «In questo momento stiamo assistendo a un netto mutamento nelle posizioni delle élite politiche dei Paesi europei, che capiscono che devono trasferire a Kiev tutte le attrezzature, compresi i ...

Guerra in Ucraina verso le battaglie campali frasimili a quelle della seconda guerra mondiale L'augurio è di non arrivare a quegli scenari di morte, che intanto per i carristi è sempre fra le più atroci. Le nuove forme "sfuggenti" dei ...La Germania intende fornire i suoiLeopard 2 all'Ucraina da 'fine marzo, inizio aprile'. L'ha dichiarato oggi, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa France Presse, il ministro della Difesa Boris Pistorius. 'E' ...

