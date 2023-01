I biglietti per Torino-Udinese

Leggi su seriea24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) IlFC comunica che sono in vendita i tagliandi per la gara di Campionatovs, in programma domenica 5 febbraio alle ore 15:00. CANALI DI VENDITA- on line sul sitofc.vivaticket.it – Biglietteria Nord Stadio Olimpico Grande(da lunedì a venerdì orari 10-13 e 14-18)- Punti vendita abilitati VivaticketIl giorno della gara le Biglietterie Stadio apriranno due ore prima dell’inizio dell’incontro.Al fine di evitare code ed assembramenti agli sportelli della Biglietteria dello Stadio la società consiglia di effettuare gli acquisti ON LINE. Si ricorda che l’utilizzo del VOUCHER sarà possibile esclusivamente on line sul sitofc.vivaticket.it e presso la Biglietteria Nord dello Stadio Olimpico.Non sarà utilizzabile presso i Punti Vendita.PREZZI:20 euro in ...