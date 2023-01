I 60 anni di José Mourinho in 20 sue frasi famose

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 26 gennaio 2023) 60vissuti alla sua maniera, sul campo ma non solo, personaggio unico nel suo genere.taglia un traguardo importante, lui che da oltre 20è andato ben oltre l'essere solo un allenatore. Le sue espressioni sono diventate storia, quella lingua tagliente capace di tirar fuoriallo stesso tempo velenose, irriverenti e di un'ironia meravigliosa. Qualche volta esagerando anche, perché il concetto di limite non si addice proprio a un personaggio del genere. La romanità di Mou Pronti, via ed eccolo tirare fuori l'espressione perfetta per farsi amare dal popolo giallorosso. Un Daje Roma utilizzato a conclusione del post in cui annunciava il suo arrivo sulla nuova panchina (e utilizzato oggi dal club per fargli gli auguri di compleanno), trovata geniale per entrare con un salto nel ...