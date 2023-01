I 150 percettori del Reddito di cittadinanza senza diritto in Calabria | «C’è la moglie di un boss e chi ha 150 mila euro di redditi»

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Gli accertamenti della Guardia di Finanza di Catanzaro nel 2022 hanno portato a scoprire numerosi illecitideldi: 150 persone su 318 sono state denunciate all’autorità giudiziaria competente. In seguito alla segnalazione, l’Inps di Catanzaro ha già provveduto a bloccare e revocare l’erogazione del sussidio. Inoltre, i denunciati alle Procure della Repubblica di Catanzaro e Lamezia Terme rischiano adesso una condanna fino a 6 anni di reclusione. Dall’operazione delle Fiamme Gialle è emerso che l’ammontare complessivo deldipercepito illecitamente è stato pari 1.180.000, mentre ammontano a 207.000i contributi bloccati a chi li percepiva illecitamente. Gli indebitiTra i ...

... hanno eseguito accertamenti nei confronti di 318del reddito di cittadinanza che si sono conclusi con la denuncia all'autorità giudiziaria competente dipersone. Tra i soggetti ...Gli accertamenti della Guardia di Finanza di Catanzaro nel 2022 hanno portato a scoprire numerosi illecitidel reddito di cittadinanza:persone su 318 sono state denunciate all'autorità giudiziaria competente. In seguito alla segnalazione, l'Inps di Catanzaro ha già provveduto a bloccare e ...

I 150 percettori del Reddito di cittadinanza senza diritto in Calabria ... Open

Percepivano il Reddito di Cittadinanza senza averne il diritto: 150 denunce RaiNews

Catanzaro, furbetti del RdC: 150 denunce nel 2022. Tra loro benestanti e la moglie di un boss Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo

Bonus 150 euro su Rdc: attesa per la prossima settimana The Wam

Bonus 200 e 150 euro, al via domande di riesame INPS PMI.it

Indebita percezione del reddito di cittadinanza per oltre 1 milione di euro in provincia di Catanzaro: denunciate 150 persone ...La Guardia di Finanza di Catanzaro nel 2022, nell’ambito dell’attività di tutela della spesa pubblica nazionale, ha scoperto numerosi illeciti percettori del reddito di cittadinanza. I militari del Co ...