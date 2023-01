Hyundai Staria | a sorpresa spunta la monovolume made in Korea – FOTO

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Sono quasi del tutto estinte, fagocitate da suv e crossover. Eppure leresistono, a testimonianza che del fatto c’è ancora vita oltre le carrozzerie a “ruote alte”. Il riferimento è alla nuova: orgogliosamente, orgogliosamente turbodiesel. In Italia la vettura sarà disponibile in allestimento con sette o nove posti e prezzi a partire da 43 mila euro. Fra i suoi assi nella manica c’è, sorprendentemente, il design, dal piglio futuristico – fatto di linee minimaliste e grandi superfici vetrate – ma che non fa a cazzotti con le ragioni dello spazio e del comfort. Lunga 5,25 metri e con un passo di ben 3,27 metri, laoffre un bagagliaio che oscilla da 831 a 1.303 litri di volume. All’interno, la plancia è caratterizzata da due display 10,25?, uno per la ...

