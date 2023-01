Hoffenheim | UFFICIALE | arriva un difensore dal Benfica

Commenta per primo Georginio Rutter è un nuovo giocatore del Leeds :l'arrivo dell'esterno dall', è un acquisto record per il club inglese (l'affare si aggira intorno ai 40 milioni di euro).L'attaccante danese (classe 1997 ex Ajax) lascia il Siviglia e passa in prestito con diritto di riscatto all', ma il suo cartellino resta di proprietà del Nizza.

Ufficiale: Hoffenheim, riportato Brooks in Bundesliga Alfredo Pedullà

Hoffenheim-Stoccarda (martedì 24 gennaio 2023 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Union Berlin-Hoffenheim (sabato 21 gennaio 2023 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Lucas da Cunha è ufficialmente un nuovo giocatore del Como. L'ufficialità del trasferimento a titolo definitivo è arrivata nel pomeriggio: la punta classe 2001 saluta così ...Mercato estero, il Leeds annuncia il colpo più costoso della sua storia. Arriva il clase 2002 Georginio Rutter per 40 milioni di euro.