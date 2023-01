Hockey pista | Coppa Italia 2023 | Trissino sarà la sede dell’evento che assegnerà il trofeo

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ladell’susidal 25 al 26 marzo prossimi in quel del PalaDante di(Vicenza). A renderlo noto è stata, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Federazionena Sport Rotellistici (FISR), che ha spiegato come “la struttura sia stata ritenuta idonea secondo i criteri contenuti nell’avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito federale e in linea con le disposizioni in merito delle norme per l’attività”. Nella due giorni primaverile veneta va segnalato, inoltre, che non sisolo ilmaschile dedicato alle squadre di Serie A1, ma anche quelli dedicati alla Serie A2, alla Serie B e alla Serie A Femminile. Di seguito il programma, ...