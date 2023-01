Ho altre preferenze | spero una cosa Zelensky a Sanremo | bomba Salvini

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Anche Matteointerviene sul "caso" con parole piuttosto significative. L'intervento straordinario del presidente dell'Ucraina Volodymyr, previsto per la finalissima del Festival di, sabato 11 febbraio, è come prevedibile diventato molto in fretta oggetto di feroce dibattito politico, tra chi sostiene senza se e senza ma Kiev e chi, invece, pone il veto all'invio di armi agli ucraini. Un dibattito che chiama in causa il conduttore e direttore artistico Amadeus, ma soprattutto la Rai e i vertici di viale Mazzini. "Avranno fatto le loro valutazioni, quello cheè che la guerra finisca il prima possibile e poi che il palcoscenico della città dei fiori rimanga riservato alla musica, è qualche penso tutti si aspettano", sottolinea il ...

Quanto a Zelenski, Salvini chiude l'argomento con una battuta: "non so come canta, ho".Zelensky Non so come canta, ho'. 'Non dico chi spero che vinca ha infine concluso sennò lo danneggio e arriverà ultimo sicuramente. Ho le mie, ma in campo canoro, non in ...

Zelensky a Sanremo, Salvini: "Ho altre preferenze" Liberoquotidiano.it

Il leader della Lega non apprezza la partecipazione in video al Festival del presidente ucraino. «Il palcoscenico deve rimanere riservato alla musica»