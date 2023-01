Hitler con la maglia della Roma | gli adesivi della vergogna Gualtieri | ' Inaccettabile sfregio'

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Calcio: tutte le notizie Gasport 26 gennaio 2023

... sticker che hanno provocato fin da subito imbarazzo e indignazione nei cittadini, i quali si sono ritrovati invasi da immagini di Adolfla maglia della Roma. Un chiaro e inqualificabile ...Adesivi di chiaro stampo nazista comparsi ieri in diversi quartieri di Roma, raffigurano Adolfla maglia della Roma. Spiega la Repubblica che gli adesivi sono stati messi in giro per tutta ...

Ieri decine di adesivi hanno tappezzato il quartiere Trieste della Capitale e zone limitrofe: sticker che hanno provocato fin da subito imbarazzo e indignazione nei cittadini, i quali si sono ...Adesivi di dubbio gusto sono comparsi oggi in diversi quartieri di Roma raffiguranti Adolf Hitler con la maglia della Roma.