Highlights Perugia-Duren | Champions League maschile 2023 volley VIDEO

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ilcon glidi Sir Sicoma Monini-SWD power, partita valevole per la sesta ed ultima giornata del girone E della Cev2022/di. Vittoria convincente della squadra di casa, che in quattro set ha regolato gli avversari odierni, dopo essersi fatti sorprendere nel primo set. 3-1 (28-30, 26-24, 25-20, 25-19) il risultato finale. Di seguito, i momenti salienti del match. LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI IL REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE SUPERLEGA 2022/: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE SportFace.

Dopo essere andata in svantaggio per 3 - 1 contro il, la squadra di Corini riesce nella rimonta grazie a Valente e a una 'perla' segnata da Matteo Brunori.... in onda ogni lunedì alle 18 su Sky Sport 24 e on demand, con, interviste, collegamenti ... Bari vs Parma : Daniele Barone Cagliari vs Como: Alessandro Sugonivs Palermo: Davide ...

Highlights: Sir Sicoma Monini Perugia-SWD Powervolleys Duren 3-1 Eurosport IT

Perugia-Palermo 3-3: gli highlights - Video Palermo F.C. Palermo FC

Highlights Perugia-Duren, Champions League maschile 2023 volley ... SPORTFACE.IT

PARMA-PERUGIA 2-0 | HIGHLIGHTS A.C. Perugia Calcio

Serie B LIVE: il Genoa vince con Puscas al 94'. Rimonta Reggina con doppietta di Fabbian Sky Sport

Serie B 2022/2023, 21a giornata. Cronaca minuto per minuto di Parma-Perugia: azioni principali, statistiche e marcatori del match.Il Parma, reduce dalla batosta di bari, ospita il Perugia a caccia di punti per proseguire il percorso verso la salvezza. Pecchia sfida Castori nella gara del Tardini valevole per la ventunesima giorn ...