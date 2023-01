Highlights Kedzierzyn Kozle-Trento | Champions League maschile 2023 volley VIDEO

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ilcon glidi Grupa Azoty-Trentino Itas, partita valevole per la sesta ed ultima giornata del girone D della Cev2022/di. Strepitosa vittoria della formazione di coach Lorenzetti sul difficile campo dei polacchi: arrivati fin qua a punteggio pieno, la squadra italiana ha subito la veemenza degli avversari nei primi due set, persi malamente, ma mettendo in campo una reazione da grandissima squadra, che è valso il passaggio del turno da imbattuti. 2-3 (25-17, 25-15, 18-25, 23-25, 12-15) il punteggio finale. Di seguito, i momenti salienti del match. LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI IL REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE SUPERLEGA ...

Partita sofferta per i ragazzi di Lorenzetti che resistono alla reazione delvincendo il terzo set ai vantaggi e chiudendo il match al quarto. Nella prossima partita di Champions League ...I videodi Itas Trentino - Grupa Azoty ZaksaKozle , finale di CEV Champions League 2021/2022 di volley maschile. La formazione di Lorenzetti fatica a trovare ritmo e cede 0 - 3 (22 - ...

Highlights: Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle-Trentino 2-3 - Pallavolo ... Eurosport IT

Highlights Kedzierzyn Kozle-Trento, Champions League maschile ... SPORTFACE.IT

Highlights: Itas Trentino - Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle 3-1 ... Eurosport IT

Trentino-ZAKSA finale Champions League: orario, quando e dove ... Eurosport IT

Champions, tutti i numeri della sfida con lo Zaksa trentinovolley.it

Grupa Azoty ZAKSA Kedzierzyn-Kozle - Itas Trentino live on Eurosport. Scores, stats and comments in real time.