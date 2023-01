Hi-Fi Rush | Trailer | dettagli e Download GRATIS

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 26 gennaio 2023) L’unica e gradita sorpresa del Developer Direct di Xbox che si è tenuto ieri sera, è stata senza ombra di dubbio la nuova IP di Tango Gameworks, autori di The Evil Within e Ghostwire Tokyo, la quale si distacca dal genere Horror proponendo un action in cel-shading. Hi-Figià disponibile nel Game Pass Hi-Fiè un gioco d’azione ritmico ambientato in un mondo coloratissimo in cui tutto è governato dal ritmo, dagli alberi ondeggianti nell’ambiente di gioco fino ai colpi messi a segno durante i combattimenti. Le sequenze di combattimento seguono perfettamente il ritmo scandito dalla musica, dando vita a un gameplay non soltanto esilarante, ma anche estremamente appagante. A differenza dei tradizionali giochi ritmici, le mosse non sono determinate dalla musica: i giocatori godono piuttosto della libertà tipica di un gioco d’azione. Tuttavia, ...