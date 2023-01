“Ha capito tutto” GF Vip 7 | arriva l’aereo e Antonella di ghiaccio Questa non voleva vederla

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Al GF Vip 7Fiordelisi ha ormaisu Oriana Marzoli e non c’è niente di buono per lei all’orizzonte. Probabilmente sperava che qualcosa potesse cambiare e renderla più felice già a partire dalla prossima puntata in diretta del 30 gennaio, ma l’ex di Chiofalo dovrà presumibilmente mettersi l’anima in pace. A punzecchiarla in modo bonario è stato Antonino Spinalbese, che accortosi del suo stato d’animo e sopratdella reazione avuta a diversi episodio, le ha chiesto conferme in merito. Intanto, al GF Vip 7 prima direazione diFiordelisi nei confronti di Oriana Marzoli, c’è stato un altro avvenimento che ha fatto discutere. Nel momento in cui è giunto un velivolo con un messaggio invece per Daniele e Oriana, lui ha preferito rimanere in casa e ...