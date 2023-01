Gusmeroli Banca pop Sondrio | ' Per mantenere livello alto di Esg è centrale ruolo It'

Lo ha detto Milo, vicedirettore generale, chief information officerPopolare di Sondrio, intervenendo al Phygital Talk 'It, nuove tecnologie e il futuro della sostenibilità: il ruolo ...Provvedimento necessario da inserire nella prossima riforma del fisco, secondo Alberto, ...In questi anni siamo riusciti a complicare il sistema fiscale in una maniera pazzesca e per la...

Gusmeroli (Banca pop. Sondrio): ‘Per mantenere livello alto di Esg è ... Il Sannio Quotidiano

Fisco, Gusmeroli: “Estendere abolizione Irap senza costi aggiuntivi per cittadini” - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Bonus edilizi come strumento di pagamento: un'ipotesi suggestiva Altalex

Gusmeroli (Lega): in cinque anni si può rivoluzionare il Fisco italiano Milano Finanza

Contro il caro energia e per le imprese. La manovra secondo ... Formiche.net

Lo ha detto Milo Gusmeroli, vicedirettore generale, chief information officer Banca Popolare di Sondrio, intervenendo al Phygital Talk 'It, nuove tecnologie e il futuro della sostenibilità: il ruolo ...Il presidente della commissione Attività produttive della camera interviene al Sesto Forum nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili ...