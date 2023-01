in, ancora una giornata di tensione. Un allarme antiaereo è scattato questa mattina in gran parte del Paese, inclusa la capitale Kiev. Putin continua il suo conflitto.È uno schema che abbiamo già visto più volte durante lain. La Germania si trova di fronte a una decisione che farebbe arrabbiare la Russia , ci si sofferma per settimane e alla fine ...

La Russia attacca ancora le infrastrutture energetiche, 4 morti. Berlino: i Leopard entro marzo - Kiev: due morti nell'attacco russo a un villaggio nel Donetsk - Kiev: due morti nell'attacco russo a un villaggio nel Donetsk RaiNews

Guerra in Ucraina, missili su Kiev: due morti. Mosca: colloqui Putin-Zelensky non più possibili ilmessaggero.it

Guerra Russia-Ucraina, Kiev sull'invio dei tank: “Il mondo sta smettendo di temere la Russia”. Mosca a Tajani: “Gli Usa ... La Stampa

Guerra Ucraina: Usa verso invio carri armati Abrams, tra i più potenti al mondo Sky Tg24

Guerra Ucraina, Usa inviano 31 Abrams. Biden: «Non è una minaccia contro la Russia» ilmessaggero.it

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato l'invio di 31 carri armati M1 Abrams all'Ucraina, nel quadro della guerra con la ...Le famiglie in Ucraina stanno ricorrendo a misure sempre più disperate per sopravvivere alla guerra, come sciogliere la neve per avere l'acqua. L’inverno rigido può uccidere al pari dei missili e dei ...