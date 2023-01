, match appartenente al campionato olandese, è stato interrotto sul finale per scontri sugli spalti. La sfida ormai giunta oltre al 90esimo e sul risultato di 0 - 1, è stata sospesa ......00 Bursaspor - SC Prometei 92 - 94 18:30 Promitheas - Budunost 81 - 72 Visualizza Eurocup CALCIO - AMICHEVOLI 04:00 Stati Uniti - Serbia 1 - 2 CALCIO - EREDIVISIE 18:45 FC- SC0 - ...

Eredivisie, interrotta Groningen-Cambuur sullo 0-1: tifosi di casa inferociti invadono il campo TUTTO mercato WEB

Groningen-Cambuur, partita interrotta per tafferugli – Calcio News 24

Notizie Groningen v SC Cambuur Leeuwarden, Eredivisie, 26/01/23 Goal.com

FC Groningen vs SC Cambuur, Eredivisie: quote scommesse, canale TV, live streaming, h2h e orario d’inizio Giocatore Perfetto

Excelsior Rotterdam-Volendam (venerdì 20 gennaio 2023 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Ze zijn de prestaties van de laatste weken grondig beu. Groningen ontving Cambuur. Dat was de kelderkraker in de Eredivisie. Cambuur won met 0-1 dankzij een goal van Daniël van Kaam en kwam zo ...Welkom bij VI Live! Hier volgen we vanavond de Eredivisie-wedstrijden en de belangrijkste duels uit het buitenland. Delen: Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt ...