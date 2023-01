Groningen-Cambuur giovedì 26 gennaio 2023 ore 18 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il, terzultimo nella classifica del campionato olandese con dodici punti dopo 17 giornate, ospita ilultimo in classifica a quota nove. I padroni di casa non vincono dal 23 ottobre contro il PSV, di fatto da sette partite in tutte le competizioni, di cui cinque perse, mentre gli ospiti, curiosamente, non vincono in InfoBetting: Scommesse Sportive e

...30 LASK (Aut) - Cukaricki (Srb) 15:00 Sturm Graz (Aut) - Dinamo Batumi (Geo) 16:30 Bodo/Glimt (Nor) - Kalmar (Swe) 17:00 OLANDA EREDIVISIE18:45 Ajax - FC Volendam 21:00 PARAGUAY ......00 Bursaspor - SC Prometei 92 - 94 18:30 Promitheas - Budunost 81 - 72 Visualizza Eurocup CALCIO - AMICHEVOLI 04:00 Stati Uniti - Serbia CALCIO - EREDIVISIE 18:45 FC- SC21:00 Ajax ...

Pronostici Eredivisie 26 Gennaio: Schedina 18ª Giornata Bottadiculo

Le partite di oggi, giovedì 26 gennaio 2023: Copa del Rey in primo piano Calciomagazine

Pronostici di oggi 26 gennaio, Eredivisie, Primeira Liga e derby Real-Atletico in Copa del Rey Infobetting

Excelsior Rotterdam-Volendam (venerdì 20 gennaio 2023 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Eredivisie, tutto facile per AZ e Feyenoord. Domani tocca all'Ajax: obiettivo 3° posto TUTTO mercato WEB

Dit is het livetopic voor de wedstrijd tussen FC Groningen en SC Cambuur. De twee laagvliegers nemen het tegen elkaar op in een onderling duel en kunnen bij een overwinning goede zaken doen in de stri ...Arne Slot vond Feyenoord woensdag tegen NEC (2-0) niet goed voetballen. ,,Zondag tegen Ajax was het indrukwekkend”, zei de trainer over het gelijkspel tegen de Amsterdammers. ,,Vandaag was het verre v ...