Grande successo per il nuovo token di Big Eyes Coin

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) – Nonostante la crisi, il settore fintech, alle prese con la fase più difficile dalla sua affermazione, mostra qualche segnale di ripresa. La meme-“Big” (BIG), lanciata dalla community, ha infatti riscosso undi pubblico, con oltre 17,5 milioni di dollari di ricavi per le sole prevendite. Ma c’è anche spazio per la beneficenza: a tutte le transazioni realizzate impiegando il, la community di Bigapplicherà una commissione del 5%, una somma destinata ad alcune ONG come Fundlife International e Seashepherd. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.