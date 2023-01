Grande Fratello Vip 7 | giorno 129 | commenti al live

...55 - 2 BROKE GIRLS - E UN VUOTO DA RIEMPIRE 20:20 - 2 BROKE GIRLS - E IL LAVORO DA COMPARSE 20:45 - 2 BROKE GIRLS - E LA FOTO RIVELATRICE 21:15 - BLAIR WITCH La 5 18:40 -VIP (LIVE) ...Ha un debole per i party, la bella Rafaella Santos, e ilcerca sempre di esserci quando ne organizza uno. Anche in questo caso, le piace fare le cose in: basti pensare che in ...

GF Vip, Giulia Salemi risponde a Luca Onestini: la replica di fuoco in un tweet da migliaia di like Today.it

Gf Vip, Antonella Fiordelisi e l'assorbente: scoppia la lite con Donnamaria Corriere dello Sport

“Dai, dimmi delle porca**, è tutto qui quello che sai fare”: al Grande Fratello Vip Nikita… Il Fatto Quotidiano

Vola un aereo per Daniele e Oriana sulla Casa del GF, Marzoli: Non è nemmeno uscito a vederlo Fanpage

Al GF Vip Nikita Pelizon finisce nell’occhio del ciclone per aver scritto qualcosa su un foglio di Antonella Fiordelisi: ma cosa avrà aggiuntoGrande Fratello Vip, Daniele Dal Moro e il rapporto altalenante con Oriana Marzoli nel corso della 29 ^ puntata. Il Video Mediaset ...